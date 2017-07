Chuva e frio marcam o início da semana em Fátima do Sul

Imagem (Fatima News)

Uma nova semana começou e neste domingo (16), o dia apresenta névoa seca e baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, no norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Estado o tempo fica claro passando a parcialmente nublado e nublado com baixa umidade, mas na segunda-feira (17) há previsão de chuva e frio.

Conforme o Climatempo, para Fátima do Sul, neste domingo a temperatura ficar entre 13 ºC e 32 ºC. Amanhã, os termômetros apresentam queda na temperatura que pode chegar a mínima de 9 ºC. Já a máxima prevista é de 19 ºC.

Ao longo da semana, a temperatura continua a cai no Estado. Na terça-feira (18), os termômetros chegam a marcar 3 ºC e o tempo volta a ficar seco, com baixa umidade relativa do ar. Na quarta-feira (19), a previsão é de mínima de 4 ºC e máxima de 29 ºC.

Em Fátima do Sul, a temperatura começa a despencar neste domingo, com mínima de 18 ºC. Amanhã a temperatura fica ainda mais baixa com 9 ºC. Na terça-feira a previsão é de mínima de 8 ºC e máxima de 18 ºC. Na quarta-feira, os termômetros registram entre 9 ºC e 22 ºC.