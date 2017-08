Premiação do Rally dos Sertões terá apresentações musicais em Bonito (MS)

Divulgação

A cerimônia de premiação dos vencedores da 25º edição do Rally dos Sertões, que teve início e Goiás e será encerrada em Bonito, no próximo sábado, contará com duas apresentações musicais que serão realizadas na Praça da Liberdade na noite de sábado.

Confira a programação:

Ás 20H00 - Apresentação da banda "Clube do Litoral Central", que reúne músicos experientes e conhecidos do Estado, como Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Guga Borba, Ju Souc, Leandro Perez e Rodrigo Sater.

21H00 -Cerimônia de premiação dos vencedores do Rally dos Sertões 2017

22H00 – Apresentação da "Banda de Ontem", com sucessos que fizeram sucesso no passado e que ainda hoje não foram esquecidos. O repertório inclui bandas como Village People e Queen.