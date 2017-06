Prefeitura vai gastar R$ 147 mil com assessoria que antes não se gastava nada em Glória de Dourados

GLÓRIA DE DOURADOS - A prefeitura municipal de Glória de Dourados usou o diário oficial do município, através da Comissão Permanente de Licitação da prefeitura, para divulgar o resultado e tornar-se público, a empresa ganhadora da licitação que concorreu através da modalidade Carta Convite de nº023/2017, realizada em 05/06/2017.

Visando a contratação de empresa especializada em serviços de supervisão, gerenciamento, consultoria em contratos e convênios, junto a Caixa Econômica Federal e outros órgãos financiadores das políticas e elaboração de projetos básicos de obras civis do município de Glória de Dourados.

A empresa HDO – Engenharia e Consultoria Eireli – ME, consagrou a vencedora do certame, por apresentar melhor preço. A prefeitura vai contratar essa empresa vencedora em licitação por Carta Convite, no valor montante de R$ 147.490,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais), onde no edital não fala se é para os próximos 6 meses de 2017 e não fala também se vai pagar 10% por cada projeto aprovado, como se usa normalmente, sendo que é a obrigação dos funcionários contratados da prefeitura a fazerem esse trabalho.

Segundo informações apuradas pelo Fátima News, onde nos foi passado, que na gestão anterior do ex-prefeito Arceno Athas, não se gastava nada para a elaboração dos projetos que buscam melhorias para a população de Glória de Dourados.

VEJA ABAIXO O EDITAL PUBLICADO