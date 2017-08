Prefeitura transforma e valoriza a zona rural com constante trabalho nas estradas em Jateí

FOTOS: LUCAS MOURA - Prefeito e vereadores satisfeito com o trabalho realizado nas estradas vicinais

A prefeitura de Jateí com um trabalho constante nas estradas vicinais que cortam o município vem transformando toda a zona rural com grandes melhorias no setor. O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) juntamente com vereadores Edison Paz (PSDB), Robson Monteiro (PSDB) e Sebastião de Freitas (PSB) estive acompanhando de perto o desenvolvimento dos trabalhos, passando por alguns pontos com diversos serviços já realizados.

O Secretário Municipal de Infraestrutura Rodrigo Felix da Silva que esta frente do setor, acompanhou o prefeito e vereadores, explica que os maquinários não param, pois a intenção da administração é oferecer boas condições de tráfego, principalmente para passagem do transporte escolar e escoamento da safra, assim proporcionando maior comodidade à população da região, e os demais que ali precisam trafegar. “A ordem é deixar as estradas em perfeitas condições, desenvolvemos serviços de levantamento de estradas, cascalhamento, aterros e alargamentos, um serviço constante” garante o secretário.

As frentes de trabalhos não param, no decorrer do percurso da comitiva junto ao prefeito encontraram os operadores de pá carregadeiras, motoniveladora e caminhão basculante na ativa realizando um serviço de qualidade. “Nossa equipe realmente esta de parabéns desenvolvendo um trabalho de primeira qualidade, sem botar defeito” diz o prefeito.

Os serviços em acompanhamento foram nas proximidades da Fazenda JR, e demais na região do Sete Placas, divididos em duas frentes de trabalho. Conforme explica o secretário, o cascalhamento ocorre em todos os lugares em estado de necessidade, como também a construção de diversas caixas para escoamento de água e patrolamento.

No decorrer dos trabalhos a equipe de infraestrutura atenderam as linhas do Barreirinho, Potreirito, Caraguatá, Carajá e Oculto, em ainda terá a construção de três novas tubulações.

O prefeito durante o percurso explicou que as estradas vicinais estavam em situação bem complicada para trafegabilidade, mas desde o inicio de sua administração os serviços são constantes com várias frentes de trabalho.

“Hoje nossa realidade é outra, são serviços dignos de muitos aplausos, pois estradas que passavam apenas um carro forçado, agora chegam passar quatro, trazendo mais segurança e comodidade a população” diz Eraldo que fez questão de frisar que o Legislativo e Executivo andam em perfeita união na qual os vereadores também estão sempre em acompanhamento dos serviços desenvolvidos no município.