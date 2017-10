FOTOS: LUCAS MOURA - Prefeitura realiza festa das crianças em grande estilo e com muita diversão em Jateí

A prefeitura de Jateí juntamente com a Secretária de Assistência Social através do Creas realizou nesta quarta-feira (18) uma grandiosa festa para as crianças do município, proporcionando momentos de lazer com descontração, alegria, brincadeiras e muito mais, em praça pública central.

Superando todas as expectativas da administração, principalmente da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) na coordenação de Aurenir Lacerda, o evento reuniu centenas de crianças e adolescentes, aberto a toda população de Jateí, onde comemoraram o mês da criança em grande estilo com o tema “ECA Siga-o deixe a vida de todos mais colorida”.

Em praça pública envolveu os alunos das escolas estaduais, municipais, educação infantil, integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (idosos e criança e adolescentes) e Apae de Glória de Dourados. Onde tiveram a oportunidade de se divertirem em diversos brinquedos infláveis, pula-pula, touro mecânico e até salto de tirolesa com o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, como também prestigiando show de magias com o Mago Tom.

A Secretária de Assistência Social Antonia Marcília Lacerda Silva explica que esta festa alusiva ao Dia da Criança, foi uma iniciativa totalmente aprovada pelo prefeito Eraldo Jorge Leite, um presente da administração, que além de proporcionar lazer e muita diversão, foi um momento de levar conhecimento sobre os direitos e deveres, um evento contra toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. Houve várias oficinas com contação de histórias, leitura, prática de esportes, jogos didáticos, pinturas, exposição sobre o tema elaboração dos alunos, fotografia, danças e divertidos palhaços.

E ainda um estande da equipe de Saúde Bucal, que interagia com os participantes sob muitas orientações através das brincadeiras, com a temática “Salvando dentes, buscando saúde”. “Foi uma festa maravilhosa, que visou proporcionar muita alegria para as crianças de todo o munícipio, desde a sede a zona rural, contando com pessoas parceiras que não mediram esforços para fazer a alegria da criançada, como também de muitos adultos que aproveitaram para relembrar os bons momentos de infância” explica a Secretária.

Passaram pelo local, os Secretários Municipais, a vice-prefeita também secretária de saúde Cileide Cabral e os vereadores. O evento durante as atividades ofertadas contou com participação ativa, da equipe da saúde, esporte, Cras, Conselho Tutelar, Serviço de Convivência (Idosos e Crianças/Adolescentes) e Projeto Amigos Solidários, como também a presença da Polícia Militar. No decorrer da festa foi servido algodão doce, picolé e pipoca doce. “Obrigada a todos, pois unidos fizemos a diferença, proporcionando momentos inesquecíveis à comunidade de Jateí”.