Prefeitura investe mais de R$ 650 mil para atender crianças em equoterapia e escolas do Taquari

Recursos do FMIS ajudam projeto a manter, semanalmente, a realização de 50 atendimentos gratuitos

Investimentos que ultrapassam R$ 568 mil foram entregues pelo prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, na manhã desta quarta-feira, 27 de setembro, ainda como parte das comemorações dos 239 anos da cidade, celebrados no último dia 21.

Com 10 anos de existência completados em abril, o Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros foi contemplado com o valor de R$ 216 mil, oriundo do FMIS - Fundo Municipal de Investimento Social. O repasse aconteceu na sede do projeto, localizado no bairro Aeroporto, onde o prefeito aproveitou para conhecer as atuais dependências e serviços prestados à população.

De acordo com Milton de Souza Carvalho, diretor financeiro do Centro de Equoterapia, são realizados 50 atendimentos por semana com profissionais que buscam desenvolver habilidades específicas em crianças e adolescentes que são encaminhados por orientação médica ou mesmo que procuram espontaneamente o serviço, que é oferecido de forma gratuita. Os casos mais recorrentes de tratamento com o auxílio dos cavalos são os de autismo, mas também são atendidas crianças com paralisia cerebral, entre outros.

Hoje, onze profissionais desenvolvem atividades na equoterapia

“Cada ação dura cerca de 30 minutos e contamos com psicólogos e fisioterapeutas atendendo aos pacientes. São as parcerias que nos permitem continuar prestando esse serviço. Sem a parceria da Prefeitura, dificilmente, continuaríamos por aqui. O Governo do Estado custeia alimentação dos animais, água, luz e internet”, disse Carvalho ao explicar que a destinação do recurso municipal custeia os onze profissionais que desenvolvem atividades no local de segunda a sexta-feiras.

“Hoje, no dia dedicado a São Cosme e Damião, que são considerados protetores das crianças, estamos num espaço como esse para fazer um repasse que vai atender e muito as necessidades. Dessa forma, vemos a importância que tem o investimento do Poder Público em ser parceiro de iniciativas como essa. Temos que fomentar essas organizações sociais para que, de fato, elas possam exercer suas atividades que fazem com muito zelo e dedicação. A gente está feliz em ver que o recurso está sendo muito bem empregado, ao atender esse público seleto e especial”, afirmou o prefeito Ruiter.

O serviço de equoterapia começou no pátio do 6º Batalhão da Polícia Militar em 2007, onde permaneceu por três anos, até que, em 2010, ganhou local apropriado cedido pelo Governo do Estado.

Escolas das Águas

Na mesma manhã, já no pátio do Paço Municipal, o prefeito de Corumbá fez a entrega de três tratores com adaptações para o transporte de estudantes na região pantaneira do Taquari, conhecida por ser uma área de difícil acesso, principalmente em época de cheia.

Com recursos próprios, a Prefeitura investiu R$ 442.620,00 na compra dos veículos que devem atender cerca de 110 alunos regularmente matriculadas na Escola Municipal Rural Polo Santa Aurélia e extensão São João, bem como na Escola Municipal Rural Polo Sebastião Rolon e extensões Nazaré e Boa Esperança.

“Corumbá é isso, para aquela região, o trator é o método mais confortável e seguro de transporte que consegue em tempo de cheia, principalmente, atravessar aquelas estradas. Para não paralisar as aulas e permitir que continuemos tendo o ano letivo, precisamos ter o transporte adequado”, lembrou o prefeito ao falar das peculiaridades do Pantanal.

Tratores auxiliarão no transporte de 115 alunos matriculados em unidades escolares da região do Taquari

Ruiter garantiu que a Prefeitura já iniciou processo para a contratação de motoristas a fim de atender a região para onde os veículos serão encaminhados, destacando que esses profissionais devem ser pessoas que moram nas localidades.

Há 7 anos atuando na região beneficiada com os tratores, a diretora Rozemari dos Santos, destacou que a presença do transporte era um pedido antigo da comunidade. Segundo ela, as máquinas irão trazer mais qualidade ao ensino, já que muitos alunos não se desgastarão ao longo trajeto até as unidades escolares.

“Muitos vinham a pé e outros a cavalo, isso vai nos ajudar muito no desempenho das nossas crianças. É um ganho muito grande, uma conquista relevante para a gente. Os alunos da região merecem, precisam”, avaliou ao contabilizar que, em média, os alunos se deslocam cerca de 10 quilômetros para chegar às escolas.