Prefeitura instala diversas lixeiras para coleta seletiva em JATEÍ

FOTO: ASSESSORIA - Prefeito Eraldo Leite acompanhou a chegada das lixeiras

A Prefeitura de Jateí através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo, instalou diversas lixeiras para coleta seletiva no município. Uma preocupação do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) em manter a cidade com boas adequações valorizando a conservação do meio ambiente.

Foram instalados conjuntos para coleta seletiva com quatro lixeiras desenvolvidas para obter uma solução do armazenamento de lixo de maneira funcional com alta qualidade, com indicações para depósito de vidro, papel, metal e plástico. Distribuídas em locais estratégicos como órgãos públicos e praças, sendo contemplado todo o município, com a previsão de novas instalações.

O Gerente de Meio Ambiente Alex Barbosa explica que a princípio as lixeiras foram apenas instaladas, mas que a coleta seletiva de fato ainda não esta sendo realizada, já que algumas questões deverão ser resolvidas pela Prefeitura.

O secretário municipal José Carlos Gomes reforça que as instalações foram de suma importância, pois a população já pode criar o hábito de descartar o lixo de maneira adequada, assim facilitando o trabalho para a coleta. “Que as pessoas se conscientizem e faça o descarte adequado, como também a conservação das lixeiras que é bem público e merece cuidado”.