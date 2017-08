Prefeitura iniciou ação que garante óculos para famílias de baixa renda em Deodápolis

Foto: Eliton Santos - Entrega dos óculos ocorreu na Escola Elizabete Lucena Campos em Deodápolis

15 estudantes receberam ontem (15/08) na Escola Municipal Elizabete Lucena Campos os óculos viabilizados pela Prefeitura Municipal através da Secretária de Saúde para famílias de baixa renda. O beneficio poderá ser obtido por qualquer cidadão que deverá passar por consulta com um oftalmologista. Para comprovar a baixa renda, ao realizar o cadastro a família será visitada por uma Assistente Social da Secretária de Saúde.

"O Prefeito Valdir Sartor tem nos cobrado em ações que beneficiem as nossas famílias e o acesso aos óculos atende ao pedido de diversas pessoas que possuem problema de visão, mas que não tem condições de adquirir os óculos. Procurem a Secretaria de Saúde e venham passar por uma consulta. Esta é mais uma ação do Governo Municipal que se preocupa com a saúde da nossa população e que prioriza sempre as maiores necessidades, entre estas a meta de promover uma saúde mais digna para todos!" destacou a Secretária de Saúde, Rosinéia Assis.

Na entrega dos óculos a estudantes do ensino infantil e estudantes do EJA também esteve presente o Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Adriano Pimentel.