Prefeitura inicia obras de reforma no Estádio Mário Rocha em Jateí

A Prefeitura de Jateí deu inicio as obras da reforma e ampliação do Estádio Municipal Mário Rocha. A intenção é oferecer melhor estrutura física, sendo esta uma preocupação do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) visando o bom desenvolvimento do município.

A obra já em andamento com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida da prefeitura consiste em uma ampla reforma e construção envolvendo arquibancadas, vestiários, sanitários, bilheteria, fachada, alambrados, calçadas de acesso e muito mais.

O prefeito Eraldo Leite muito satisfeito em iniciar este investimento no município, com frequência tem acompanhado toda a execução constatando de perto a qualidade dos serviços. “Nosso povo merece algo de qualidade e infraestrutura invejável, com isso teremos um local digno e adequado para receber grandes eventos esportivos no estádio” garante o prefeito.

A administração com parâmetros de renovar Jateí com estruturas adequadas e bom desenvolvimento disponibiliza sempre o que há de melhor conforme as condições e no tempo certo, o prefeito destaca toda sua equipe, funcionários que estão a frente, que muito auxiliam em cada setor , são eles os Secretários Municipais, Luiz Carlos Burci (Chefe de Gabinete), Smith da Silveira (Administração), Rogério da Silva (Finanças), Antonia Marcilia Lacerda (Assistência Social), Eleni Felipe (Educação, Cultura, Esporte e Lazer), José Carlos Gomes (Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo), Agenor dos Reis (Planejamento), Telma Gandine (Controladoria Geral), Rodrigo Felix (Infraestrutura) e Hedderson Munhoz (Procurador), e em especial a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito que esta a frente as Saúde Pública de Jateí.