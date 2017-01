Prefeitura e Maternidade entram em acordo e repasse será feito em GLÓRIA DE DOURADOS

O Prefeito Municipal Aristeu Nantes PEN esteve reunido nesta segunda feira 23/01/17 em seu gabinete para assinar parceria com a Maternidade Mãe pobre de Glória de Dourados.

A Reunião contou com membros do Lions Club, entidade que administra a Maternidade. Na oportunidade estiveram presente além do Prefeito Municipal Aristeu Nantes, o Diretor do Hospital Osmar Perez, Joelson Arfux, Nilton, Flavio e o Secretário de Saúde Joselito de Araújo de Menezes

O encontro foi para firmar o acordo e o Valor do repasse estipulado de 10 mil reais, a mais no orçamento da maternidade Nossa Senhora da Glória, agora a entidade passa a receber do Município o valor de 70 mil reais mensais, valor que será repassado durante os três primeiros meses da administração do Prefeito Aristeu Nantes.

No dia 12 de Janeiro 2017, os vereadores de Glória de Dourados se reuniram para definir e votar o veto parcial que acrescentavam os parágrafos 01 e 02 do artigo 2º do projeto de lei numero 19 de 25 de novembro de 2016 do executivo municipal que autorizava o município firmar convênio com a Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória.

Na oportunidade o veto foi de autoria do ex-prefeito Arceno Athas Junior PROS, e por unanimidade de votos o veto foi rejeitado, ficando o projeto de lei com seu texto original, podendo o atual prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, dar continuidade na parceria e o poder executivo municipal podendo repassar os valores contidos no projeto de lei, para os pagamentos de médicos plantonista que atendem no Hospital e Maternidade do município de Glória de Dourados.

A "Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória" foi fundada em 29/01/1069 pelo Lions Clube de Glória de Dourados, entidade responsável pela sua gestão. O hospital é o único centro de atendimento médico/hospitalar do município, com 99,69% das internações ambulatoriais atendidas pelo SUS.

O repasse de 70 mil reais é para pagamento de médicos plantonistas responsabilidade do executivo municipal, já que, o município não dispõe de pronto socorro e a maternidade é um Hospital filantrópico.

O Prefeito Municipal disse em reunião que saúde é direito de todos, e buscara meios para que Glória de Dourados tenha uma saúde de qualidade.

( Foto: Redação / Gloria Informa )