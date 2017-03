Prefeitura doa prédio para a instalação da base de Seção Comunitária dos Bombeiros em DEODÁPOLIS

Momento da visita ao antigo prédio da Adam em Deodápolis

O Tenente Coronel Frederico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul esteve em Deodápolis nesta semana para conhecer e avaliar o prédio proposto pela Prefeitura Municipal para ser doado ao estado para a instalação da base de Seção Comunitária dos Bombeiros no município. O Prefeito Valdir Sartor acompanhou a visita ao prédio que foi proposto pelo Poder Publico Municipal.

Com a avaliação positiva do Corpo de Bombeiros, o processo agora deverá passar pela Câmara de Vereadores. Os legisladores irão analisar a proposta de cooperação e com isso irão votar a doação do prédio para o estado. Somente desta forma a corporação poderá efetuar a reforma e as adequações necessárias para a instalação da Seção Comunitária de Bombeiros Militar em Deodápolis.

“A nossa visita é para avaliar a área do prédio aqui no centro da cidade, local onde atualmente funciona a Assistência Social. Este é um prédio que satisfaz os anseios da corporação no tocante a instalação e neste momento acabamos de firmar esta parceria entre a Prefeitura e a Corporação e aguardaremos agora os tramites legais e administrativos!” destacou o Tenente Coronel. Frederico ainda visitou uma outra área que também será doada com o objetivo de proporcionar ao estado as condições necessárias para a construção da estrutura que no futuro abrigará um Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Atribuições da Seção Comunitária de Corpo de Bombeiros

Perguntado sobre as atribuições que os Bombeiros realizarão em Deodápolis, o Tenente Coronel destacou que a Seção Comunitária irá realizar os trabalhos de prevenção junto a comunidade, entre eles a adequação do município diante da Legislação Estadual de Prevenção contra incêndio e pânico. No quesito operacional os Bombeiros trabalharão no atendimento a comunidade com equipes de salvamento, atendimentos pré-hospitalar e de salvamento em incêndios e acidentes.