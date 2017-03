Prefeitura divulga nota de luto e agradecimento ao Padre Ênio Gomes, ex-pároco de JATEÍ

FOTO: FACEBOOK - Prefeitura de Jateí

NOTA DA PREFEITURA DE JATEÍ

É em luto que informamos que morreu na manhã desta sexta-feira o Padre Ênio Gomes do Nascimento, de 43 anos, o corpo do padre será do velado na Catedral de Naviraí, sua cidade natal.

O padre era uma figura muito querida na comunidade Jateíense sempre muito brincalhão com todos e que em especial se dava tão bem com as nossas crianças. Foi pároco na Paróquia São Pedro de 2011 até 2016, fica aqui a nossa homenagem e o agradecimento eterno por todos serviços prestados a nossa comunidade, a população do município está em luto.