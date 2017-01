Prefeitura divulga edital de convocação aos servidores lotados na secretaria de Educação em IVINHEMA

A secretaria municipal de Educação convoca todos os servidores municipais lotados na Secretaria, para lotação referente ao ano de 2017. No dia 27 de janeiro às 8h na Secretaria de Educação, os especialistas de educação; às 10h na Secretaria de Educação, os psicopedagogos educacionais e psicólogo;

No dia 31 de janeiro ás 7h30 na Escola Municipal Professor Luizinho Polo, os professores do berçário; às 13h na Escola Municipal Professor Luizinho – Pólo, os monitores, pajens e atendentes infantis.

No dia 1° de fevereiro às 7h30min, na Escola Municipal Profº. Sideney Carlos Costa Pólo, as merendeiras; às 9 h na Escola Municipal Profº. Sideney Carlos Costa – Pólo as serventes; às 13h, na Escola Municipal Profº. Sideney Carlos Costa – Pólo, os inspetores de alunos, auxiliar de serviços gerais e outros.

No dia 2 de fevereiro às 7h30, na Escola Municipal Profº. Sideney Carlos Costa – Pólo, os professores de educação infantil e ensino fundamental; No dia 7 de fevereiro às 7h30, na Escola Municipal Profº. Sideney Carlos Costa – Pólo, os motoristas.

IMPORTANTE

Todos serão lotados de acordo com o objeto de concurso, classificação e vagas existentes.