Prefeitura de cidade no MS abre seleção com salários de até 4,2 mil

A prefeitura de Figueirão –cidade a 244 quilômetros de Campo Grande – abriu processo seletivo simplificado com duas vagas. Os salários são de R$ 4.278,62 e R$ 987,61. Também haverá formação de cadastro de reserva para as duas funções.



As vagas são para fisioterapeuta (Curso superior completo com registro no Crefito) e auxiliar administrativo (Ensino fundamental completo).



As inscrições serão realizadas no dia 20 de outubro, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1.012, Centro.



O processo de seleção simplificada constará da análise de currículos e entrevista.



(Confira o edital)