Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para o setor da Educação em JATEÍ

Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para o setor da Educação

A Prefeitura Municipal de Jateí de acordo com Edital de Convocação N° 001/2017 do Processo Seletivo convoca as pessoas relacionadas no anexo único deste edital, para que no prazo de cinco dias da data da publicação, para que se apresentem com o propósito de proceder à contratação temporária, tendo em vista a classificação em Processo Seletivo, Homologado de acordo com o Decreto 015/17.

Os candidatos deverão comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Jateí, sito na Avenida Bernadete Santos Leite, n° 382, Centro, nesta cidade. Podendo encontrar o Edital de Convocação através do seguinte link: http://www.jatei.ms.gov.br/e-sic/uploads/concursos/20170307164652-dfYU.pdf

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB)explica que esta primeira chamada, foi referente aos profissionais que irão atuar no setor da educação do município, pois no momento é o setor que pede urgência, mas em breve novas convocações serão realizadas.