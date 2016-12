Prefeitura convoca aprovados do concurso público para diversas áreas em BONITO

A Prefeitura Municipal de Bonito convocou 29 aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos do município para tomarem posse dos respectivos cargos. A convocação e nomeação dos aprovados foi publicada no Diário Oficial dos Municípios desta segunda-feira (19).

Os convocados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 30 dias, munidos com cópias dos seguintes documentos: Cédula de Identidade; Cartão de Cadastro de Pessoa Física – CPF; Certidão de Casamento ou Nascimento; Certidão de Nascimento dos Dependentes (se possuir); Título de Eleitor, (com a comprovação de quitação perante a Justiça Eleitoral); Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para as pessoas do sexo masculino); Exame Médico Admissional; Comprovação de escolaridade exigida para o cargo; Declaração de Bens; Declaração de não acumulo de cargo; Comprovante de PIS/PASEP (se já Inscrito); Comprovante de residência; Carteira de Registro no Órgão de Classe (para o cargo que e necessário). 01 fotografia 3x4, recente, tirada de frente.

A não apresentação no prazo estabelecido, e não requerendo no mesmo prazo a prorrogação por igual período, terá a nomeação tornada sem efeito, sendo considerado desistente.

Confira os convocados:

Cargo: Atendente Infantil

Camila Souza Ozório

Edna de Souza Louveira

Katiane da Rocha Atahides

Jéssica Silva dos Santos

Telma Aparecida Figueiredo Fernandes

Cargo: Enfermeiro Padrão

Gabrielle Dayane Otaviano

Anália Cristina Queiroz Couto

Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária

Luiza Mendes Valsoni

Cargo: Guarda - Municipal

Dionys Gleisson Benites

Leonardo Zanata Amaro

Alexsandro Heidecke

Amanda Nucci Fernandes

Cargo: Médico Clinico Geral

Walfrido Augusto Araújo Ferreira

Ademir Alamino Lacalle Junior

Cargo: Nutricionista

Lílian Maria

Cargo: Professor de Educação Física – 1º ao 5º ano

Toribio Concepcion Benegas Gonzales

Cargo: Professor Língua Inglesa – 1º ao 5º ano

Elaine Teixeira da Silva

Cargo: Professor Regente Educação Infantil

Maristela Aparecida Pellin dos Santos

Cargo: Professor Regente – 1º ao 5º ano

Márcia Pires dos Santos

Kátia Aparecida Silva Carneiro

Roseane Arce Romeiro

Cargo: Técnico de Enfermagem

Risoneide Diniz

Rosiane Aparecida da Silva

Kennya Mendonça Porto

Mary Air Jara Trelha

Rosimeire de Oliveira Pereira

