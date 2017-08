Prefeitura contrata mais uma empresa de 'fora' e gastos serão de R$ 25 mil em Glória de Dourados

Divulgação

GLÓRIA DE DOURADOS - A prefeitura de Glória de Dourados divulgou em seu diário oficial, mais um contrato que vem de empresas de fora do município.

Dessa vez, o prefeito Aristeu Nantes contratou uma empresa de fora do município para atuar na área de jurídica, ou seja, a prefeitura já dispõe de cargo jurídico ocupado por advogados residentes no município de Glória de Dourados.

A prefeitura hoje conta já com dois advogados, e está contratando a empresa jurídica denominada como Otavio Figueiró Advocacia e Consultoria, foi contratada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), até dezembro de 2017, ou seja, terá um gasto aos cofres públicos de R$ 6.250,00 – por mês.

CONSULTORIA TAMBÉM VEIO DE FORA DO MUNICÍPIO

Já noticiamos aqui no mês de junho, que também uma empresa de fora do município foi contratada para fazer o trabalho de elaboração de projetos.

A empresa HDO – Engenharia e Consultoria Eireli – ME, consagrou a vencedora do certame, por apresentar melhor preço. A prefeitura vai contratar essa empresa vencedora em licitação por Carta Convite, no valor montante de R$ 147.490,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais), onde no edital não fala se é para os próximos 6 meses de 2017 e não fala também se vai pagar 10% por cada projeto aprovado, como se usa normalmente, sendo que é a obrigação dos funcionários contratados da prefeitura a fazerem esse trabalho.

O Fátima News está tendo acesso a mais documentações detalhadas na contratação de outra empresa de fora do município para a administração da Água de Glória de Dourados.