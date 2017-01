Prefeitura continua em ritmo acelerado na limpeza da cidade em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: GLÓRIA INFORMA

A Secretaria de infraestrutura do Município de Glória de Dourados esteve atendendo pedidos de moradores da rua cervo, pois alguns desavisados estariam depositando lixo e entulhos na referida rua, fazendo da mesma um verdadeiro Lixão.

A pasta que tem como responsável o secretario Sidinei Tomaz Prontamente atendeu o pedido e enviou os maquinários para fazer a limpeza e a retirada dos entulhos, Lembrando que essa prática realizada por alguns moradores de jogar lixo, e entulhos na rua é proibido pelo código de postura do Município. Sidinei Tomaz disse ainda que está fazendo o impossível para atender a população de gloria de Dourados, mais que precisa da compreensão de todos os munícipes, para que essa prática de depositar entulhos na rua não aconteça mais, pois é proibida pelo nosso código de postura do município, causando transtornos para quem o praticar.

Estamos trabalhando para reorganizar nossa cidade e resolver toda essa questão de limpeza, não só da área urbana mais do distrito de guaçulândia e linhas rurais. Recentemente a Avenida Ramez Tebet do córrego dois de julho passou por uma limpeza e a retirada de entulhos e bancos de areia, normalizando o trafego de veículos e a volta da pratica de caminhadas pela população gloriadouradense . O Secretario alerta alertou os moradores referente a prática de jogar entulhos na rua ou lixo, que os mesmos procurem os meios práticos e legais, ou nos procure para serem orientados, disse o secretário de infraestrutura do Município Sidinei Tomaz.