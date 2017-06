Prefeitura alega crise ao fechar Casa do Artesão mas contrata assessoria por R$ 147 mil em Glória

FOTO: DIVULGAÇÃO

GLÓRIA DE DOURADOS - Como já havíamos divulgado antes, no processo licitatório que a prefeitura municipal de Glória de Dourados, daquela oportunidade, usou o diário oficial do município, através da Comissão Permanente de Licitação da prefeitura, para divulgar e tornar-se público, o resultado do processo licitatório através da modalidade Carta Convite.

Na última semana, a prefeitura usou do diário oficial do município para informa em definitivo e por 12 meses, a contratação da empresa PLAMURB - MS – Engenharia e Consultoria Eireli – ME, ela que se consagrou a vencedora do certame, por apresentar melhor preço.

A empresa especializada em serviços de supervisão, gerenciamento, consultoria em contratos e convênios, junto a Caixa Econômica Federal e outros órgãos financiadores das políticas e elaboração de projetos básicos de obras civis do município de Glória de Dourados.

A prefeitura contratou essa empresa vencedora em licitação por Carta Convite, no valor montante de R$ 147.450,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais), que será dividido em 12 vezes, ficando os custos aos cofres público de R$ 12.287.00 – (Doze mil e duzentos e oitenta e sete reais) por mês.

Segundo informações apuradas pelo Fátima News, onde nos foi passado, que na gestão anterior do ex-prefeito Arceno Athas, não se gastava nada para a elaboração dos projetos que buscam melhorias para a população de Glória de Dourados.

PREFEITURA FECHOU A CASA DO ARTESÃO

Após 12 anos em perfeito funcionamento, a prefeitura municipal de Glória de Dourados, através do prefeito Aristeu Nantes, fechou na última semana, a Casa do Artesão de Glória de Dourados.

Lembrando que a Casa do Artesão foi inaugurada através da prefeita na época, Vera Baur, onde funcionou os 04 (quatro) anos da sua administração e 08 (oito) anos da administração do ex-prefeito Arceno Athas Junior. Naquela oportunidade, a Casa do Artesão foi montada na Praça Castelo Branco, antigo prédio da Biblioteca Municipal.

Foi publicado no órgão oficial do município, o cancelamento do contrato que vigorava sobre o aluguel da Casa do Artesão, deixando assim, muitos artesões revoltados e sem entender o porque do fechamento, da casa que era uma referência aqueles que usavam para vender seus objetos artesanais.