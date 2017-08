Prefeitura abre vagas para temporários com salários de até R$ 2,8 mil

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quarta-feira (16) um edital de processo seletivo para a contratação de funcionários temporários que irão desempenhar suas funções na SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). São nove vagas para diferentes funções, com salários de R$ 1,1 mil a R$ 2,8 mil.

Foram abertas: a) uma vaga para coordenador, com salário de R$ 2,8 mil; b) quatro vagas para supervisor técnico, com salário de R$ 2,5 mil; c) duas vagas para apoio técnico, com salário de R$ 1,2 mil; e d) uma vaga para motorista, com salário de R$ 1,1 mil.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas nesta quinta (17) e sexta-feira (18), no auditório da SAS, nos horários das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h. No local os candidatos deverão entregar ficha de inscrição preenchida. O modelo da ficha pode ser encontrado clicando aqui.

Também deverão ser entregues documentos de identidade oficial com foto. A SAS fica na Rua dos Barbosas, n. 321, no bairro Amambaí.

Seleção

A seleção será composta apenas por uma prova de títulos, em que os candidatos serão avaliados conforme a experiência profissional comprovada.

Os documentos comprobatórios dos títulos dos profissionais deverão ser entregues no ato da inscrição. Cada candidato receberá uma nota, de 0 a 100, de acordo com a experiência profissional apresentada.



Edital

O edital do processo seletivo pode ser encontrado no Diogrande, entre as páginas 14 e 17.