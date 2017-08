Prefeitura abre vagas para agentes com salário de até R$ 2,5 mil

A Prefeitura de Campo Grande divulgou, nesta quarta-feira (2), o edital de um processo seletivo para profissionais que irão prestar serviços ao projeto Criança Feliz, do governo Federal. São 32 vagas com salários de R$ 1,1 mil até R$ 2,5 mil.

As inscrições para o processo seletivo serão abertas a partir desta quinta-feira (3) e poderão ser feitas até as 17h da próxima segunda-feira (7). As inscrições deverão ser feitas pelo site da Prefeitura.

As vagas são: a) 2 para supervisor, com requisito básico de ensino superior em Psicologia, registrado no CRP (Conselho Regional de Psicologia); b) 25 para visitador, com requisito básico de ensino médio completo; e c) 5 para motorista, com requisito básico de ensino fundamental completo.

O processo seletivo será constituído apenas por uma prova de títulos, em que serão analisada experiência profissional e acadêmica dos candidatos. Na convocação para a prova de títulos, os candidatos deverão apresentar comprovante de inscrição e documento de identificação com foto.

Para consultar o edital do processo seletivo, acesse o Diogrande desta quarta-feira, a partir da página 2,clicando aqui.