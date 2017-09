Prefeitura abre seleção para contratação de auxiliar de serviços básicos no CCZ

Foto: Divulgação

A prefeitura de Nova Andradina está contratando um Auxiliar de Serviços Básicos para atuar no Centro de Controle de Zoonoses, submetido à Secretária Municipal de Saúde, nos termos e condições constantes no Edital em anexo.

Em conformidade com as disposições da Lei nº 257/2001, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de processo seletivo público para recrutamento de candidatos para exercer a função.

As inscrições ao Processo Seletivo Simplificado começam hoje e vão até 4 de outubro de 2017, das 7h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde. Para atender outras dúvidas e acessar demais informações sobre os critérios para a inscrição ao Processo Seletivo Simplificado clique no link do arquivo abaixo.