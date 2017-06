Prefeitura abre processo seletivo para 468 vagas na área social em Campo Grande

Foto: PMCG

Em cumprimento à decisão judicial de extinguir os convênios com a Omep e Seleta e substituir os trabalhadores que atuavam nas entidades, a Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, abre Processo Seletivo Simplificado de Programa de Contratação Temporária.

O edital está publicado no Diário oficial de Campo Grande desta quarta-feira (21). Ao todo são 468 novas oportunidades de trabalho, sendo 98 vagas para cuidador social, 120 para educador social, 40 para encarregado de manutenção, 70 para auxiliar de manutenção e 40 para auxiliar social II. Os salários variam de R$ 1.049,00 a R$ 1.320,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Para assumir a vaga os pretendentes devem passar por todos os requisitos exigidos no edital, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar (caso for homem) e não acumular cargos ou serviço público.

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as necessidades existentes nas Unidades da SAS.

As inscrições serão realizadas nos dias 22 e 23 de junho de 2017, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Auditório da SAS, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321, Bairro Amambaí.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida pelo próprio candidato, conforme modelo constante do Anexo II (disponível para download no sítio eletrônico: www.capital.ms.gov.br/seges/processo-seletivo-seges-e-sas, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto. *A ficha só é liberada na data de abertura das inscrições.

Importante ressaltar que antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as normas estabelecidas no edital e na legislação pertinente, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função à qual concorre.

Mais informações ligue 3314-4499 ou 3314-4404.