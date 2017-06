Prefeitura abre processo seletivo da área de educação física com 56 vagas e salário de até R$ 5 mil

Profissionais irão atuar no Programa Movimenta CG - Foto: Divulgação / PMCG

Prefeitura abriu processo seletivo para contratação de 56 profissionais da área de educação física, para exercer a função de agente social de Esporte e Lazerno programa “Movimenta Campo Grande”. Salários variam de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil. Prefeitura de Campo Grande.

Inscrições devem ser feitas amanhã e quinta-feira (29), das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Fundação Municipal de Esportes, localizada na rua Paulo Machado, nº 663, bairro Santa Fé.

Para se inscrever é necessário ser formado em educação física e estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física.

Das 56 vagas, oito exigem 40 horas semanais e são para função de coordenador nas práticas esportivas em equipamentos de esporte e lazer (3), ginástica rítmica (1), setorial de futebol (2) e programas de esporte e lazer (2).

Para carga de 30 horas semanais, são 10 vagas distribuídas em modalidades esportivas (4), musculação (2) e futebol (2).

Demais oportunidades, com carga semanal de 20 horas, são para ginástica artística (5), ginástica rítmica (3), paradesporte (2), lutas (5), ginástica geral (8), pilates (6), corrida (4), futebol americano (1), atletismo (1), natação/hidroginástica/atiuvidades aquáticas (2) e modalidades esportivas (3).

Para efetivar a inscrição, candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida e acompanhada de original e cópia do documento de identificação pessoal, currículo, cópias dos documentos que comprovam as habilitações para o cargo, cursos e comprovantes de experiências profissionais, com os respectivos originais.

Seleção será feita por meio de análise curricular, prova de títulos e entrevista técnica.

Edital completo foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município, a partir da página 3. Ficha de inscrição estará disponível a partir desta quarta-feira (27) no site http://www.capital.ms.gov.br/seges/downloads/funesp.