Prefeitura abre Processo Seletivo com 124 vagas em FÁTIMA DO SUL

A Prefeitura de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Prefeita no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos para admissão de servidores para os Cargos constantes nos dos Quadros I,II e III abaixo, no total de 124 (Cento e vinte e quatro) vagas, em caráter temporário, por tempo determinado de 01 (um) ano de acordo com o disposto no Artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA – EDITAL Nº 001/2017