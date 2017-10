Prefeitura abre 50 vagas para entrevistador com salário de R$ 1,2 mil

Imagem midiamax

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta terça-feira (24) a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação de entrevistadores sociais. São 50 vagas com remuneração R$ 1,2 mil e prazo de um ano de contratação.

As inscrições terão início nesta quarta-feira (25), a partir das 10h, e vão até as 16h desta quinta-feira (26). Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Prefeitura, neste link.

Para se candidatar às vagas, é necessário ter ensino médio completo com conhecimento em informática básica. Além de 48 vagas de ampla concorrência, há 2 vagas reservadas para pessoas portadoras de deficiência.

Função

Os entrevistadores sociais deverão trabalhar entrevistando famílias e preenchendo formulários, em postos de atendimento ou ações itinerantes. Os funcionários devem trabalhar tanto com o sistema de Cadastro Único de programas sociais da Prefeitura, quanto com os dados do Programa Bolsa Família.

Etapas

O processo seletivo será composto apenas da etapa de prova de títulos, que inclui todos os efetivamente inscritos. Para essa prova, os candidatos devem comprovar experiência profissional via carteira de trabalho ou declarações e certidões de desempenho de atividades.

Edital

Para acessar o edital do processo seletivo, acesse o Diogrande desta terça-feira, entre as páginas 3 e 4.