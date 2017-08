Prefeitura abre 462 vagas temporárias com salário de até R$ 1,4 mil

A Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou nesta terça-feira (8) um edital de um processo seletivo para contratação temporária de 462 profissionais de funções técnicas e administrativas, com salários de até R$ 1,4 mil. As inscrições começam nesta quarta-feira (9), às 10h, e se encerram na próxima sexta-feira (11), às 18h.

As inscrições deverão ser feitas via internet, no site da Prefeitura. Os candidatos deverão preencher pela internet uma ficha de inscrição, e escolher a vaga de sua preferência. A Prefeitura irá divulgar as inscrições deferidas a partir do dia 14 de agosto.

Após as inscrições, os candidatos passarão por uma prova de títulos, em que apresentarão documentos que comprovem experiência profissional. Os candidatos contratados irão atuar em unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande).

Para consultar o edital do processo seletivo, acesse o Diogrande, clicando aqui, e vá até a página 7.

As vagas são dividas em:

a) 30 para auxiliar administrativo e financeiro, com salário de R$ 1.400,00;

b) 2 para marceneiro, com salário de R$ 1.300,00;

c) 280 para auxiliar de manutenção, com salário de R$ 1.049,00; e

d) 150 para agentes de patrimônio, com salário de R$ 1.200,00.

Apenas as vagas para auxiliar administrativo tem como requisito básico a conclusão do ensino médio completo. Já para os outros cargos, poderão se inscrever candidatos que tenham o ensino fundamental incompleto.