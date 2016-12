Prefeito Valdir Sartor reúne 1° escalão, cobra austeridade e ressalta metas na gestão em DEODÁPOLIS

FOTO: Eliton Santos / Impacto News - Prefeito em reunião com equipe

O Prefeito eleito Valdir Sartor reuniu nesta semana, às vésperas de sua posse, os funcionários que irão compor o primeiro escalão de sua administração. O Prefeito cobrou dos mesmos austeridade e responsabilidade no trato dá ‘Maquina Publica’ e ressaltou a atenção dos mesmos diante das metas que fazem parte de seu plano de Governo.

Na reunião, Valdir Sartor ainda frisou a necessidade de economia em todos os setores. Os programas do novo governo em Deodápolis são sempre focados na eficiência com o mínimo de impacto no uso do dinheiro público.

A reunião que aconteceu no CCI contou também com a presença dos Vereadores eleitos, Márcio Teles, Professor Francisco, Casquinha, Adriano ‘Zoi’, Professor Givaldo e Juninho Lima. A posse de todos os eleitos vai acontecer na manhã deste domingo, 1° de janeiro de 2017 no Salão dá Igreja Católica Matriz de Deodápolis.

“O nosso mandato será focado na eficiência e na junção de forças de todos nós para que os anseios de nossa comunidade sejam atendidos nestes quatro anos em que ficaremos a frente do comando de nosso município. Preciso que todas as ações sejam efetuadas com capricho. Preciso do comprometimento de todos vocês que estarão ao meu lado nesta luta. Acredito que teremos um mandato de grande engajamento entre todos!” Disse Valdir Sartor.

O Prefeito apresentou na reunião dois vídeos. Um mostrou parte de uma palestra que destacou a importância dos resultados obtidos através do comprometimento em face as ações do município. Em outro vídeo o Prefeito apresentou alguns projetos arquitetônicos que serão implementados em alguns prédios públicos de Deodápolis.



O Prefeito eleito ainda destacou que durante os quatro anos de seu mandato espera aumentar a arrecadação em até 24 milhões, sendo boa parte oriunda do aumento do índice do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). “Teremos como meta a economia de pelo menos 5 milhões nas mais diversas áreas de governo ao longo de nossa gestão!” destacou ao falar sobre as principais fontes de arrecadação do município.

“A nossa cidade cresceu. Hoje estamos vivenciando novos dias diante de diversos setores de nossa cidade. O porquê então que a nossa arrecadação continua retraída? Vamos trabalhar e nos empenhar para dobrar estes índices!” Finalizou o Prefeito.