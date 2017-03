Prefeito surpreende vereadores ao chegar para assistir sessão e ouve elogios e críticas em DEODÁPOLI

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito Valdir Sartor no meio da população durante sessão da Câmara

DEODÁPOLIS – Os vereadores e todos que estavam presentes na sessão ordinária da Câmara do município de Deodápolis, foram surpreendidos com a presença do prefeito municipal Valdir Sartor (PMDB), que chegou quando a sessão estava começando e foi um dos últimos a sair quando terminou os trabalhos do legislativo.

Geralmente a Câmara de Vereadores de todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, recebem o prefeito de suas receptivas cidades, na primeira sessão denominada por Sessão Solene, isso sempre acontece na primeira sessão de cada legislatura ou início dos trabalhos legislativos do segundo semestre.

O prefeito Valdir Sartor ouviu atentamente as críticas e elogios feitos durante toda a sessão ordinária, ele que vem fazendo um trabalho diferenciado das outras administrações, buscando sempre o bom entendimento com todos e tentando fazer a máquina administrativa rodar neste momento de muita crise em todos os município do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ao Fátima News, Valdir Sartor disse que sempre vai estar visitando a Câmara durante as sessões, mas sem data certa das próximas visitas “É sempre bom estar acompanhando de perto os trabalhos dos nossos vereadores, vou sim sempre que posso vou estar aqui nas cadeiras junto com o povo para ouvir críticas, elogios e reivindicações de cada um deles. Esse é o papel do vereador, cobrar de nós, o executivo municipal e nós do executivo, tentar solucionar da melhor forma possível a todas as reivindicações”, finalizou Valdir Sartor. (Legenda da Foto: Prefeito Valdir com ex-prefeito Pedro Martins - Foto: Rogério Sanches / Fátima News).

HOMENAGENS DURANTE A SESSÃO

A Câmara do município de Deodápolis aprovou na noite de ontem, terça-feira, 12 Indicações e 01 Moção de Congratulação e Agradecimento ao Dr. Renato Oliveira Garcez Vidigal, ele que hoje ocupa o cargo de Secretário Municipal de Saúde da cidade de Dourados (MS).

A homenagem foi de autoria do presidente do legislativo, o vereador Márcio Teles Pereira, pelos relevantes serviços prestados a população deodapolense na área da saúde nos últimos 04 anos que esteve atuando como médico de saúde da família nos distritos de Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e Porto Vilma, sendo que o mesmo sempre trabalhou com muita dedicação e carinho no atendimento aos pacientes do município de Deodápolis.

Márcio Teles chegou a se emocionar ao falar na tribuna das qualidades e por tudo que Renato Vidigal fez pelo município “Hoje tenho o maior prazer em te chamar de amigo, pois quando fui secretário de saúde, o senhor nunca me disse não, e olha que eu precisava da sua ajuda inúmeras vezes durante o dia, e até mesmo de madrugada quando estávamos sem saída com pacientes que não podia esperar e o senhor saia lá de Dourados para vir buscar o nosso paciente aqui no nosso hospital municipal”, destacou Márcio Teles.

Para Márcio Teles, a simplicidade e o carinho com que Renato Vidigal atende a todos, é o segredo do seu sucesso como médico “É o pobre ou o rico, é o branco ou da raça negra, não importa, Renato Vidigal, sempre atendeu com a maior simplicidade do mundo, com carinho e dedicação e em nome de toda a população do nosso município, receba essa pequena homenagem por sempre nos servir e nunca dizer não, honrado seu diploma e nos enchendo de orgulho. Obrigado meu amigo e amigo do nosso povo por tudo”, finalizou Márcio Teles.

O médico Renato Vidigal agradeceu as honrarias dedicadas a ele e destacou “Quero agradecer ao amigo Márcio Teles e todos os vereadores desta Casa de Leis por me homenagear com essa Moção de Congratulação e Agradecimento, e dizer que fiz minha parte da melhor forma possível, gostei muito de trabalhar no município de Deodápolis, o calor humano junto com a simplicidade de cada um que atendi nos distritos, me fez amar ainda mais a minha profissão de médico. Obrigado a todos por me adotar, serei sempre grato a todos”, finalizou Renato Vidigal.