Prefeito repassa R$ 70 Mil para Maternidade e paga Funcionalismo Público em GLÓRIA DE DOURADOS

O Prefeito de glória de Dourados Aristeu Nantes PEN, cumpriu acordo firmado entre a Prefeitura e Maternidade nesta Terça Feira 31 de janeiro de 2017. O Prefeito efetuou o repasse de 70 mil reais para a Maternidade Nossa Senhora da Glória, como foi combinado entre a Diretoria da entidade e o Município.

Hoje o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Glória recebe recursos do Governo Estadual, Governo Federal e do Município.

O Governo Estadual repassa para Maternidade o valor de 23.202,72 mês, recebe do Governo Federal o valor 28.879,98 também mês, e recebe da Prefeitura Municipal o Valor de 70 mil reais também mensal que totalizando 122.827,00 Mil por mês, anualmente o valor chega a 1.464.992.4 podendo ultrapassar conforme as emendas recebidas.

Dentro desse orçamento destacamos que a prefeitura também faz a cedência de uma enfermeira padrão. Aristeu vem buscando cumprir todos os compromissos firmados por ele durante esse primeiro mês, apesar das dificuldades encontradas, ele vem mostrando que Glória de Dourados pode voltar a ter crédito novamente, não só com os empresários da cidade mais em nível de Estado, hoje a Prefeitura de Glória de Dourados vive um sério problema na hora de comprar ou licitar. As Secretarias ainda estão com dificuldades para dar andamento aos trabalhos, devido às péssimas condições dos Bens Públicos deixado pela administração anterior.

Aristeu em um mês de administração já vem revertendo esse quadro, e as empresas fornecedoras e prestadoras de serviços estão acreditando numa administração séria e transparente. Aristeu não só pagou o repasse 70 mil reais para Maternidade Nossa Senhora da Glória como também depositou o pagamento do Funcionalismo Público nesta terça feira dia 31 de janeiro de 2017. Em um mês de administração Aristeu tem buscado melhorias para nossa comunidade, na área da saúde, na Educação, infraestrutura, segurança, Esporte e Lazer, e geração de emprego, em todas essas áreas já existe projetos para serem desenvolvidos em nosso Município.

Estamos buscando parcerias no Governo Estadual e Federal para melhorar a condição de vida dos Gloriadouradense, e se depender de mim teremos uma Glória de Dourados muito melhor para nós e para nossos filhos finalizou Aristeu Nantes Prefeito de Gloria de Dourados.