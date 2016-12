FOTO: CHICO RIBEIRO - Prefeito recebe viatura de trânsito para PM e uma UR e AS para o corpo de bombeiros de FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - O prefeito do município de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos (PSDB), esteve participando juntamente com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregam nesta terça-feira (20) às 10 horas da manhã, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, mais R$ 14,1 milhões em viaturas, armas e equipamentos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Júnior Vasconcelos utilizou de suas redes sociais para destacar a importância de Fátima do Sul estar recebendo também “Recebi a pouco das mãos do Governador Reinaldo Azambuja, do Secretário de Segurança Pública Barbosinha e do Deputado Estadual Onevan de Matos, as chaves de uma nova VT de Trânsito, de um UR e uma AS para o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul. Agradeço a DEUS pela oportunidade e pelas benfeitorias que estão sendo encaminhadas para a nossa querida Fátima do Sul”, finalizou ele via facebook.

Emenda Parlamentar - No tocante a entrega da viatura AS "Auto Salvamento" - do Corpo de Bombeiros, a deputada estadual Grazielle Machado, destinou o montante de R$ 85 mil de contra-partida e os outros R$ 95 mil são do governo do Estado.

O total de investimentos no “MS Mais Seguro” ultrapassa R$ 96,6, sendo R$ 78,8 milhões em recursos próprios, R$ 1,6 milhão de emendas parlamentares estaduais e R$ 15,9 milhões provenientes do Governo Federal, por meio Ministério da Justiça e Cidadania, que serão investidos na modernização do sistema de radiocomunicação das polícias e bombeiros do Estado.