FOTO: ASSESSORIA - Prefeito oficializa novas instalações para o Conselho Tutelar em JATEÍ

O prefeito de Jateí Eraldo Jorge Leite (PSB) juntamente com a vice-prefeita Cileide Cabral da Silva (PSDB) e Secretária de Assistência Social Antônia Marcilia Lacerda oficializaram na tarde desta segunda-feira (20) novas instalações para o Conselho Tutelar, que agora esta localizado na Avenida Bernadete Santos Leite nº239, um local apropriado oferecendo melhores condições de estrutura física tanto para as conselheiras como principalmente à população.

Visando disponibilizar um espaço físico adequado, o prefeito ressaltou que não adianta implantar conselhos municipais se não der condições necessárias, pois a situação que se encontrava o antigo prédio do conselho tutelar era preocupante, assim como a atual situação do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). “Não admitimos funcionários em situação sub-humana, nossa preocupação é constante, pois a equipe do Creas em breve estará em novo endereço, um espaço físico adequado para melhor atendimento à população assim como os profissionais que lá atuam”.

A secretária de Assistência Social Antônia Marcilia em suas palavras agradeceu todo o empenho do prefeito em disponibilizar o que a de melhor para o bom desenvolvimento dos trabalhos neste setor, assim com melhores condições de atendimento a população. “Atuamos com uma equipe de profissionais compromissados em desempenhar um excelente papel perante a sociedade, assim buscando alcançar os anseios da administração, que tem dado todo o respaldo necessário para que o melhor aconteça”.

O Conselho Tutelar tem missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e o potencial de contribuir para mudanças profundas no atendimento à infância e adolescência, em Jateí atua com cinco conselheiras: Ana Grasiele, Bruna Auxiliadora, Estefânia Maria, Natalia Silva e Pâmela Silva.

Participaram da solenidade a equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Creas e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ao término o prefeito reforçou ainda que estará empenhado ao máximo para novas melhorias e conquistas, dando toda atenção tanto para sede, distrito e Gleba Nova Esperança. “A situação não esta fácil, mas com paciência e força de vontade tudo se resolverá” finaliza.