Prefeito Odilson, Vice-governadora e Senador prestigiam Encontro Nacional de Vereadores em Bonito

O prefeito municipal, Odilson Soares, Acompanhado pelos secretários municipais Terezinha Braga (Governo), Augusto Mariano (Turismo, Indústria e Comércio), Alexandre Ferro (Meio Ambiente), Nivaldo Inácio (Saúde) e Paulinho Xavier (DEMTRAT), recebeu na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, no Aeroporto Regional de Bonito a vice-governadora Rose Modesto, acompanhada pelo senador Pedro Chaves.

De lá a comitiva seguiu para o auditório do Hotel Zagaia, onde participou do segundo dia de atividades do Encontro Nacional de Vereadores, promovido pela UCVMS (União da Câmara de Vereadores de MS) com apoio da UVB (União de Vereadores do Brasil).

Na ocasião fizeram uso da palavra o presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti; o prefeito Odilson Soares; a presidente da Câmara Lúcia Miranda; o senador Pedro Chaves; o presidente da União das Câmaras de Vereadores; Geovani Vieira dos Santos e a vice-governadora, Rose Modesto.

Entre os assuntos abordados tiveram destaque a importância de resgatar a dignidade no setor político, as novas regras eleitorais e a necessidade de união dos vereadores a fim de aumentar a parte dos municípios na divisão das receitas.

Para a vice-governadora, Rose Modesto, a população vive um momento de descrédito com a política e os políticos, situação que não pode ser mais resgatada com palavras, e sim com ações.

A seguir, encerrando as atividades do seminário, foi realizada a palestra "Comunicação – A grande ferramenta do vereador", proferida pelo jornalista Adriano Mazzarino, especialista no tema. Durante a sua exposição Mazzarino falou sobre a importância dos vereadores divulgarem as suas atividades, principalmente através das redes sociais, a fim de que a sociedade tenha conhecimento dos trabalhos por eles realizados.