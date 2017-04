FOTO: EVERTON RICARDO - Prefeito Marquinhos do Dedé toma posse como Presidente da Junta Militar em VICENTINA

Nesta manhã de quinta-feira (27-04), o Prefeito Municipal Marcos Benedetti Hermenegildo (Marquinhos do Dedé), tomou posse como presidente da 165ª Junta do Serviço Militar (JSM). É um ato legal, previsto pela Constituição Federal, e constante da Lei Federal nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 – a Lei do Serviço Militar.

Apesar de ser a porta de entrada do jovem para as Forças Armadas, a JSM, é um órgão da Prefeitura Municipal e compete a ela, a sua administração e aplicação das suas peculiaridades e escalões administrativos, sendo, em todos os municípios brasileiros, nomeando o prefeito como seu presidente.

Em Vicentina, a JSM funciona na Avenida Rainha dos Apóstolos. 856, em anexo ao Conselho Tutelar. É lá que são prestados todos os serviços de alistamento militar e onde se pode conseguir documentos relativos a ele, como a CDI (Certidão de Dispensa de Incorporação).

A posse foi dada pelo Capitão do Exército Clair Itamar Dondé, Chefe do posto de Recrutamento e Mobilização 09-003, que estava acompanhado do 2º Tenente e Delegado do Serviço Militar Mario Cesar Leão Correa, o 2º Sargento Antônio Felix Martins e o secretário da Junta do Serviço Militar de Vicentina, Elidiano da Silva Schausst. Com o termo, mantem-se a continuidade do serviço prestado pela Prefeitura Municipal de Vicentina à população em idade de alistamento nas Forças Armadas.

O capitão Dondé ressaltou a importância da mobilização dos jovens para prestação do serviço militar. Ele destacou que as Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica, desempenham importante papel na garantia da soberania brasileira. Ressaltou que desde 1908 o serviço militar é obrigatório e que a partir de 1945 passou aos moldes utilizados até hoje.