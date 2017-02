Prefeito Marquinhos do Dedé abre hoje projeto social 'Capoeira para Todos' em VICENTINA

VICENTINA - A capoeira é considerada uma modalidade de atividade física de uma riqueza sem procedentes, que Visa uma oportunidade entre diferentes aspectos como história música levando em consideração um espírito de respeito e socialização confiança entre os alunos envolvendo a família e a sociedade de maneira geral mostrando o que a prática da capoeira é um esporte saudável e propagando a cultura da Paz e não violência.

A Prefeitura Municipal de Vicentina juntamente com prefeito Marquinhos do Dedé, o professor Ademir, comunica aos pais e alunos do projeto Capoeira para Todos que as aulas iniciam hoje, quarta-feira (01), em Vicentina.

As aulas serão ministradas no salão de moradores do conjunto habitacional Sonho do Meu Pai II a partir das 17:30. Matrículas no local vagas limitadas matrículas.

O ESPORTE “CAPOEIRA”

A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas.

Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar.

Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto. Outras expressões culturais, como o maculelê e o samba de roda, são muito associadas à capoeira, embora tenham origem e significados diferentes.

A Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN no ano de 2008, com base em inventário realizado nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, considerados berços desta expressão cultural.