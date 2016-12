Prefeito Júnior Vasconcelos anuncia que fará 'Show da Virada' em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito Júnior Vasconcelos anuncia que fará 'Show da Virada'

O prefeito do município de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos (PSDB), anunciou na manhã desta segunda-feira (19), que fará o show da virada na praça central Getúlio Vargas em Fátima do Sul.

Ao FÁTIMA NEWS, o prefeito confirmou que está analisando juntamente com sua equipe, as atrações musicais que estarão presentes no evento “Iremos sim realizar o show da virada na praça central de Fátima do Sul, como vem sempre feito, já estamos analisando as atrações musicais e estrutura que iremos fazer. Conto com todos na praça central Getúlio Vargas”, destacou Júnior Vasconcelos.

Mais informações ainda esta semana