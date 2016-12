Prefeito Junior Vasconcelos anuncia pagamento do 13º dos servidores para segunda em FÁTIMA DO SUL

Prefeito Júnior Vasconcelos - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (7) em entrevista na emissora de Rádio Fátima FM durante o programa do Fátima Show apresentado pelo locutor e vereador João Hermes Pieretti, o prefeito municipal Junior Vasconcelos (PSDB) informou que o pagamento do 13º salário dos servidores municipais será depositado na próxima segunda-feira, 12 de Dezembro.

Com o pagamento do 13º salário, a prefeitura injeta quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no comercio local. Conforme o prefeito, a medida foi programada juntamente com a abertura do comercio local paras as festividades natalinas.

"A Prefeitura continua empenhada em manter o equilíbrio das contas públicas para assegurar os compromissos com os servidores. Estamos cumprindo com nosso dever, de sempre antecipamos o pagamento do 13º salário dos servidores, assim como fizemos durante toda nossa gestão".

Júnior revelou ainda que o pagamento do 13º salário poderia ser realizado até 20 de dezembro, mas decidiu adiantar os valores entendendo que o pagamento desse direito é de extrema importância para os servidores, que poderão aproveitar a abertura do comercio local no período noturno para realizarem suas compras de natal.

"É uma satisfação anunciar que os servidores municipais de Fátima do Sul irão receber seus 13º salário, estamos fazendo diferente de outros municípios e estados, onde já podemos ver que o 13º salário não será pago. Nosso compromisso sempre foi manter o salário do servidor em dia, e estamos findando mais um ano garantindo o direito de nossos servidores municipais", destacou Júnior.