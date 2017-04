Prefeito inaugura reforma de posto com atendimento de cardiologista e ultrassonografista em VICENTIN

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito inaugura reforma de posto com atendimento de cardiologista e ultrassonografista

VICENTINA – MS – Na tarde desta quarta-feira (05), o prefeito Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), acompanhado do seu vice-prefeito Eduardo Costa “Oncinha” (PMDB), da sua esposa Sandra Brigatti Dias Hermenegildo, da secretária municipal de saúde, Josiane Oliveira e também dos vereadores José da Silva Machado (PR), Eliaquim Schausst (PR), Petruça (PMDB), Juraci Rodrigues “Japão”, Lupércio e João Ribeiro, onde foi entregue a reforma do Posto de Saúde Central em Vicentina.

Na oportunidade, o prefeito Marquinhos do Dedé, também deu início oficialmente o atendimento dos médicos cardiologistas Dr. José Flávio e Dr. Carlota, que foram recepcionados por todos e recebidos as boas vindas, eles que já trabalharam na última gestão do atual prefeito Marquinhos do Dedé.

O prefeito também oficializou os atendimentos dos médicos ultrassonografistas que já começaram a atender no Hospital Municipal Maria dos Santos Bastos, que são os médicos de ultrassom, Dr. Eduardo e Dr. Rogério, que farão exames que nunca haviam sido feitos em Vicentina.

Marquinhos do Dedé destacou que “Vale lembrar que quem trouxe as especialidades para o nosso município fui eu e sendo assim, ninguém quer mais esse atendimento que eu mesmo. Na próxima semana o ortopedista Dr. Emerson começará o atendimento a partir de terça-feira, a pediatria também virá em breve. Aos poucos vamos alinhando as nossas ações com os desejos da nossa população, e Vicentina merece respeito e eu quero e preciso trabalhar”, destacou o prefeito.

PERSEGUIÇÃO

Marquinhos do Dedé publicou em sua rede social sobre os últimos acontecimentos políticos no município “A eleição acabou e eu sou prefeito de cidade inteira e honrarei cada voto de confiança com muito trabalho. Moral e princípios sempre tive, aos poucos estou trabalhando para deixar a cidade como tem que estar. A burocracia as vezes atrasa algumas ações, porém não impede a realização de projetos que são verdadeiramente importantes. A perseguição e a torcida contra, não contra mim somente, mas contra o desenvolvimento da cidade, não vai afetar minha garra e vontade de trabalhar. Isso é combustível para que eu trabalhe ainda mais”, enfatizou Marquinhos do Dedé.

RESPONSABILIDADE COM VICENTINA

O prefeito falou também do seu compromisso e responsabilidade com toda a população do município de Vicentina, incluindo sempre os distritos de Vila Rica, São José e toda a Zona Rural “Assumo meus atos e meus erros, até porque sou humano e também erro. Cresci sustentado pelo meu pai, com dinheiro vindo dos nossos passageiros da linha de ônibus, Cresci vendo meu pai trabalhar, sempre aqui em Vicentina, de forma dígna e honesta”, destacou ele.

E finalizou, contando um pouco mais da sua história “Comecei a trabalhar com 12 anos de idade como cobrador, e as pessoas mais velhas do nosso município vão se recordar. Não nasci prefeito e nem em berço de ouro. Fui eleito prefeito com 27 anos e graças a Deus consegui realizar um bom trabalho, segundo a própria população, que me reelegeu e agora me deu essa oportunidade novamente. Sou imensamente grato. Não vou perder meu tempo, que neste momento está voltado em buscar melhorias para o nosso município, rebatendo críticas e ofendendo ninguém”, finalizou Marquinhos do Dedé.