Prefeito Hélio Sato paga salários de servidores que já podem sacar em VICENTINA

O Prefeito Municipal de Vicentina Hélio Toshiiti Sato (PR), está pagando hoje (22), o pagamento relativo ao mês de dezembro de 2016, para todos os servidores municipais. Os servidores ativos já estão com seus salários liberados em suas contas na Caixa Econômica Federal e o servidores aposentados e pensionistas já receberam no Banco do Brasil na quarta-feira (14), além do 13º salário também receberam o pagamento relativo ao mês de dezembro de 2016.

Com esse pagamento a gestão do prefeito Hélio finaliza a folha não deixando nada em atraso, cumprindo fielmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal e possibilidade aos servidores um Natal e uma passagem de ano mais tranquila com a possibilidade de receber bem seus familiares.