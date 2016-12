Prefeito Hélio Sato paga hoje o 13º salário dos servidores municipais em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito Hélio Sato em seu gabinete na prefeitura de Vicentina

Os servidores da Prefeitura Municipal de Vicentina (MS) vão receber o 13º salário em parcela única. O Prefeito Municipal Hélio Sato (PR), autorizou o departamento pessoal e o setor de finanças da prefeitura pagar o 13º salário, antecipando o pagamento que por lei deveria ser pago até o dia 20 de dezembro de 2016.

Para servidores ativos serão liberados os pagamentos a partir das 16 horas pela Caixa Econômica Federal. Já o servidores aposentados e pensionistas irão receber no Banco do Brasil na quarta-feira (14), além do 13º salário os aposentados e pensionistas também receberão o pagamento relativo ao mês de dezembro de 2016.

Apesar do pagamento antecipado do previsto, o secretário de Administração e Finanças, Antônio Ferreira da Silva, destacou que o município enfrentou queda na arrecadação, especialmente do ISS e dos repasses da União, através do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. “Mais uma vez com dificuldades estamos honrando o compromisso de manter a atenção ao servidor municipal em primeiro lugar”. Comentou Antônio.

“Estamos finalizando o mandato, com a certeza do dever cumprido, durante esses quatro anos os salários foram todos pagos antes do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal que é o quinto dia útil de cada mês, conseguimos pagar dentro do mês vencido, isso é valorização do profissional e com o recebimento do 13º salário agora, vão fazer um planejamento mais tranquilo nas festas de final de ano, receber com mais aconchego seus parentes e amigos ou realizar uma viagem no Natal e Ano Novo, pagar contas, realizar investimentos, enfim dar uma boa destinação a esse dinheiro tão valoroso ao final de um ano de trabalho intenso. Estamos cuidando do Nosso Povo, da Nossa Gente. ” Salientou Hélio Sato.