Prefeito fala sobre real situação da taxa da Sanesul diz que vereador está desinformado em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito fala sobre real situação da taxa da Sanesul diz que vereador está desinformado

O Fátima News entrou em contato com o prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), sobre o assunto da taxa de esgoto, que o vereador do PSDB, José Perreira, apresentou na Câmara Municipal na sessão ordinária realizada na noite da última terça-feira (15).

Marquinhos do Dedé explicou que está havendo um mal-entendido e esta faltando informação detalhada sobre o assunto, por parte do vereador que apresentou o requerimento “Já pedi audiência com o diretor presidente da Sanesul e até o momento não obtive resposta. Acho que um prefeito de terceiro mandato não pode assinar um termo de cessão de uso aliás, um ofício mal redigido que chegou as pressas pedindo anuência da prefeitura para algum objetivo que não foi mencionado, explicado”, destacou ele.

O prefeito disse ainda que “Fiquei sabendo pelo funcionário da empresa em Vicentina, o Dalzir que a referida anuência seria para ampliação de rede e em nenhum momento fala em baixar taxa ou se quer fala em taxa. Precisamos nos informar mais pra falar de assuntos que não são verídicos. O vereador Pereira na tentativa desesperada de se aparecer e querer denegrir minha imagem não se cansa de inventar e se basear em boatos ou simplesmente em achar que pode falar o que quer sem ter provas”, finalizou Marquinhos do Dedé.