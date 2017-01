FOTO: FABINHO VICTORINO - Prefeito eleito, vice e vereadores tomam posse com secretariado presente em BONITO

O prefeito eleito Odilson Soares (PSDB), o vice José Arthur (PMDB) e 11 vereadores de Bonito, tomaram posse neste domingo (1º) em cerimônia que começou às 10h no salão da Acácia Branca.

Durante o discurso de posse, o prefeito Odilson voltou a ressaltar que irá buscar parcerias com o governo estadual e federal para as melhorias do município e que a prioridade inicial será a saúde, educação e meio ambiente.

A vereadora Lúcia Miranda (PSDB) foi eleita presidente da Câmara de Vereadores e irá comandar os trabalhos do Legislativo de Bonito nos próximos dois anos.

A cerimônia também serviu para o prefeito empossar os novos secretários municipais.