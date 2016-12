FOTO: JB SANTOS / GLORIAINFORMA - Prefeito eleito Aristeu Nantes divulga todo seu secretariado em GLÓRIA DE DOURADOS

Em reunião realizada nesta segunda feira dia 20, o Prefeito de Glória de Dourados Aristeu Nantes, divulgou oficialmente alguns nomes do seu secretariado. A divulgação aconteceu logo após a segunda reunião com representantes de vários segmentos da comunidade de Glória de Dourados, sendo que o Prefeito eleito vem se reunindo com lideranças pontuais e mensalmente para discutir idéias e apoio para sua administração, com este amplo grupo social.

Estiveram presentes os representantes das seguintes Entidades:

Cresol, A.A.Pingo de Ouro, Associação Máster Independente Gloriadouradense-AMIG, Vicentinos, Clube Nipônico, Assentamento Aimoré, Asilo, Associação Comercial, Maternidade Mãe Pobre, Paróquia Nossa Senhora da Glória, Copaleite, Ong Gol de Letra, Casa do Artesão, Sindicato Rural, SIMSEP. Todas estas entidades e cooperativas estiveram com um ou mais representantes apoiando e trazendo suas idéias para contribuir por uma Glória de Dourados melhor.

Na oportunidade o Prefeito eleito ouviu as opiniões dos Representantes do Conselho, subsidiando assim sugestões e projetos para serem acrescidos ao seu Plano de Governo apresentado, que se constitui em prioridade de sua administração e dentre as sugestões e projetos, aquilo que for relevante e voltado para o desenvolvimento do Município e que venham aos anseios da população, será acrescentado.

Ao final da reunião, o Prefeito eleito divulgou alguns nomes que estarão assumindo as principais secretárias do Município.

SÃO ELES;

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA: DIOMAR MOTA DOS SANTOS SECRETARIA DE SAÚDE: JOSELITO DE ARAUJO MENEZES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: MARIA CONCEIÇÃO AMARAL LABOISSIER SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: SIDNEI THOMAZ NETO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA VIEIRA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL: EM ABERTO

Esses Secretários estarão assumindo as respectivas pastas com total aprovação do futuro prefeito Aristeu Nantes e do Vice Fausto José de Sousa. Em seu pronunciamento Aristeu deixou bem claro que esse secretariado não é definitivo, podendo assim na eventualidade de não corresponder ao exercício da função, ser substituído. Aristeu foi eleito nas eleições deste ano com 38.58% (2.388) dos votos válidos do município. Em Glória de Dourados, Aristeu é conhecido pela seriedade diante da administração de seus negócios pessoais.

“O nosso objetivo será de muita economia e transparência. Vamos trabalhar com um numero de funcionários necessário e iremos ajustar economicamente todas as áreas do município, seja no transporte e no maquinário, nas secretarias. Vamos também elaborar ações para incentivar a arrecadação dos tributos que o município tem direito, enfim, iremos trabalhar para gastar melhor e para receber melhor os tributos que o município recebe!” destacou o Prefeito.