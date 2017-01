Prefeito e Vice vistoriam reforma de ponte e parabenizam equipe pela agilidade em DEODÁPOLIS

Antes e depois da ponte com detalhe para a equipe que está trabalhando na reforma das pontes

O Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor e o Vice-Prefeito, Cicero Alexandre, estiveram na ultima semana vistoriando a obra de reforma de uma ponte na zona rural do município. A exatas duas semanas em seu inicio de mandato, Sartor segue em ritmo acelerado de trabalho motivando as suas equipes para atender as demandas do município com eficiência e celeridade.

Em muitos locais algumas famílias estavam até mesmo ‘Isoladas’ por conta da precariedade de algumas pontes atingidas pelas fortes chuvas do final do ano passado.



Prefeito Valdir Sartor vistoriando a reforma da

ponte.

Para o Vice-Prefeito Cicero Alexandre, a rapidez na entrega das obras é fruto do engajamento do poder publico com os servidores que buscam entregar as reformas dentro dos prazos atendendo aos anseios da comunidade.

“Estamos buscando atender todas as demandas de nossa cidade, principalmente nos locais com maior emergência. Esta é uma gestão de parcerias e estamos lado a lado com os nossos servidores e com a nossa comunidade. Aqui nesta ponte, do ‘Caraíxo’, contamos com o esforço e o trabalho dos nossos amigos Cicero, Jorge, Goiano e Antônio Viana. Quero aqui parabeniza-los pelo comprometimento!” destacou o Vice-Prefeito Cicinho.



A ponte em questão fica no travessão da 12ª para a 13ª linha.