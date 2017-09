Prefeito e vereadores reuniram com Secretário para firmarem compromissos com obras para Vicentina

FOTO: EVERTON RICARDO / ASSESSORIA - Prefeito e vereadores reuniram com Secretário para firmarem compromissos

O prefeito de Vicentina Marcos Benedetti Hermenegildo (PMDB), acompanhado do Vice Prefeito Eduardo Costa “Oncinha” (PMDB), do presidente da câmara de vereadores José da Silva Machado “Duda” (PR), juntamente com os demais vereadores, Petruça Lourenço (PR), Lupércio Nantes (PR), Eliaquim Schausst (PMDB), João Ribeiro (PSL) e Juraci Rodrigues "Japão" (PMDB), estiveram reunidos na manhã da última sexta-feira (22) com o secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli.

A reunião aconteceu na sede da secretaria no Parque dos Poderes em Campo Grande, na ocasião apresentaram as demandas do município e falaram da importância da união de forças na busca de soluções para melhoria de qualidade de vida da população.

Também trataram sobre os investimentos que o Governo do Estado fará em parceria com a prefeitura de Vicentina, entre eles destacando o recapeamento e asfalto que será feito em diversas ruas da cidade, firmaram também compromisso de cascalhamento da rodovia MS-147 que liga o distrito de Vila Rica a Juti, e da MS-283 que liga Vicentina às fazendas próximas ao município de Naviraí, onde a Prefeitura entrará com o cascalho e o Governo do Estado com maquinários e toda a estrutura para recuperação dessas rodovias.

O Prefeito Marquinhos do Dedé aproveita a oportunidade para agradecer ao Governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli, “nossa cidade só tem a agradecer pelos benefícios destinados a nossa população, temos hoje uma administração pública que está realmente preocupada em atender os anseios da sociedade. Estamos lutando pelo mesmo ideal e isso só pode resultar em benefícios para a população da nossa cidade”, finalizou o Prefeito.