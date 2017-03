Prefeito e Vereadores reivindicam por mais obras e investimentos ao governador para VICENTINA

O Prefeito Marquinhos do Dedé, o Vice Prefeito Oncinha e os vereadores Duda, Eliaquim, Japão e Lupércio foram recebidos pelo Governador Reinaldo Azambuja nesta terça-feira dia 28 de março.

Na ocasião o Prefeito Marquinhos e o Governador firmaram parceria que ajudará muito o município.

Foram tratados diversos assuntos e após ouvir os projetos apresentados pelo prefeito o governo do Estado se comprometeu a Revitalizar a Avenida Padre José Daniel e a liberar recurso para investimento na saúde, proveniente de emenda parlamentar do senador Waldemir Moka em conjunto com o Governo do Estado. Reinaldo Azambuja e Marquinhos do Dedé firmaram também, compromisso para, juntos, recuperarem estradas vicinais do município.

O Prefeito , o vice e os vereadores reivindicaram ainda a recuperação da MS 147 que liga o distrito de Vila Rica a Juti e da MS 283 que liga Vicentina às fazendas próximas ao município de Naviraí.

Durante a audiência o Prefeito Marquinhos informou ao Governador que , em breve , lançará várias obras com recursos próprios, sendo assim, Reinaldo Azambuja afirmou que lançará as obras que serão em parceria com o Governo do Estado na mesma ocasião para que, desta forma, Vicentina seja amplamente beneficiada.

Reinaldo se colocou à inteira disposição e disse que sabe da vontade de trabalhar e da garra que Marquinhos do Dedé tem.