Prefeito e vereadores buscam junto ao governador melhorias para JATEÍ

Nesta tarde terça (28), o prefeito Eraldo Jorge Leite e a vice Cileide Cabral e os vereadores de Jateí estiveram em Campo Grande em uma reunião com o Governador Reinaldo Azambuja na Governadoria.

Reivindicaram melhorias para o povo Jateíense, solicitaram apoio principalmente no setor de infraestrutura.

O vereador Edison Jose de Lima Paz (PSDB), pediu a reforma da Escola Estadual Bernadete Santos Leite e uma quadra coberta para a creche Recanto do saber, vereador Robson Carmo Monteiro (PSDB), pediu a reforma da Escola Prof. Joaquim Alfredo Soares Vianna, também o asfalto para as ruas de Nova Esperança, é apenas o inicio do nosso trabalho, o compromisso firmado com todos vocês cidadãos Jateíenses é o que nos motiva a trabalhar por um futuro ainda melhor.