Prefeito e vereadores acompanham trabalhos nas estradas vicinais em JATEÍ

No município de Jateí, atendendo determinações, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura deu inicio aos trabalhos de recuperação e manutenção das estradas vicinais.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) juntamente com vereadores Edison José de Lima Paz (PSDB) e Robson Carmo Monteiro (PSDB) estiveram acompanhando de perto o desenvolvimento dos trabalhos.

O Secretário Municipal de Infraestrutura Rodrigo Felix da Silva que esta frente do setor, acompanhou o prefeito e vereadores explicando que os serviços estão sendo realizados nas proximidades do Sete Placas até a Fazenda Santa Ada, ativos no cascalhamento das estradas e toda manutenção da localidade. “No momento estamos num trabalho constante nestes locais para facilitar o escoamento da safra, mas antes do inicio das aulas estaremos ativos nas estradas de acesso ao transporte escolar, oferecendo assim boas condições de trafegabilidade” explica o secretário.

O prefeito Eraldo Leite garante aos vereadores que em sua administração tem um propósito de construir uma Jateí ainda melhor, considerando-a “Terra de Oportunidades”, por sua vez, reforça que a intenção é trabalhar com transparência, responsabilidade e eficiência, por isso com frequência já tem acompanhado de perto todas as ações e atividades em desenvolvimento. “Trabalhamos em prol ao povo jateiense, por isso estamos comprometidos em manter as estradas vicinais em ótimas qualidades, com mais segurança na trafegabilidade, contando sempre com parcerias junto ao Legislativo” ressalta o prefeito.