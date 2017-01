Prefeito decreta e servidores deverão se apresentar em seus cargos de origem em DEODÁPOLIS

FOTO: Eliton Santos / Impacto News

Em seu primeiro decreto, o Prefeito Valdir Sartor publico nesta semana que os Servidores Publicos Municipais deverão se apresentar no prazo de 10 dias em seus cargos de origem. O Decreto 001/2017, solicita que os servidores do executivo municipal que estão afastados, bem como os servidores cedidos, a qualquer título, a empresas publicas estaduais ou federais, entidades privadas, outros municípios, ao Governo do Estado, ao Poder Legislativo Estadual ou Municipal, deverão se apresentar no Departamento Pessoal da Prefeitura no prazo de 10 dias a contar da vigência do decreto.

Segundo o decreto todos os professores do quadro efetivo, deverão estar lotados em sala de aula de unidades escolares do município, com exceção de coordenadores e diretores escolares. Os servidores com cargos efetivos de trabalhadores bracais e agentes de segurança patrimonial que estejam em desvio de função, deverão se apresentar no Departamento Pessoal.

No Decreto, o executivo deixa claro que a não apresentação dos servidores abrangidos nos artigos no prazo estabelecido importará na exclusão sumária do servidor da folha de pagamento, passando a serem contados os dias, a partir do final do prazo, para efeito de abandono de cargo ou emprego.

Ainda no decreto, o Prefeito estabelece que comprovado o interesse da Administração Municipal e a Critério do Chefe do Executivo, os atos de cedência, poderão ser ratificados. O RH da Prefeitura vai realizar um levantamento de todos os servidores de outros órgãos ou entidades publicas e privadas que executam atividades na Prefeitura para reavaliar todas as cedências.

O Decreto está em vigor desde o dia de sua publicação que ocorreu no dia 01 de janeiro de 2017.