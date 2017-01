Prefeito decreta e motorista que tomar multa e não zelar dos veículos terão que pagar em DEODÁPOLIS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito decreta e motorista que tomar multa e não zelar dos veículos terão que pagar

A Prefeitura Municipal publicou nesta semana o Decreto 005/2017 que trás cinco artigos responsabilizando os Servidores Publico Municipal pelos eventuais danos causados aos veículos pertencentes à frota do poder publico municipal.

As regras servem para os funcionários efetivos, comissionados e contratados que deverão zelar pelo bom estado de conservação dos veículos.

Os servidores deverão prestar contas sobre possíveis danos, avarias, multas e o consumo excessivo de combustível comunicando a administração sobre a necessidade de manutenção. Em relação as multas, os Servidores que utilizarem os veículos serão responsáveis pelo pagamento de qualquer multa decorrente de infração de trânsito de sua responsabilidade.

No artigo 3º, o decreto ainda destaca que o Servidor Publico será igualmente responsável pelo pagamento dos prejuízos decorrentes de danos e avarias ocasionados por colisões, má conservação e mão utilização do veículo, fatos estes que deverão ser comprovados quando o servidor tenha agido com dolo ou culpa na utilização do veículo.

Ainda no artigo 4º o mesmo deixa proibido a utilização dos veículos para fins pessoais e particulares, bem como na concessão do uso dos veículos para terceiros alheios a administração.

